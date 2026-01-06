Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 45875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026

Dotado con 75.000 euros al décimo, ha sido vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid

Andrés y benjamín Martinez, propietarios de la administración de Loterías de O Porriño, celebran haber repartido parte del segundo premio

Andrés y benjamín Martinez, propietarios de la administración de Loterías de O Porriño, celebran haber repartido parte del segundo premio / Salvador Sas / EFE

Redacción

El segundo premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), ha recaído en el número 45875.

Este segundo premio ha sido vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid.

El número 06703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Niño', dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado y ha estado muy repartido por toda España.

El tercer premio ha sido para el número 32615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.

El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3682 y 1829.

Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.

Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.

