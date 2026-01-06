Sorteo del Niño 2026
El 32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026
Dotado con 25.000 euros por décimo, ha sido vendido en Burgos y Granada
Redacción / agencias
El tercer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), ha recaído en el número 32615.
El número 06703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Niño', dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado y ha estado muy repartido por toda España.
El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3682 y 1829.
Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.
Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.
