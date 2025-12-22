Lotería de Navidad 2025, en directo | Arranca el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 en el Teatro Real

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.

La primera tabla, por el momento, no trae un gran premio Crece el ambiente en el Teatro Real. Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao son los encargados de esta primera tanda de premios. Ángel Abaga Elebiyo de la Residencia de San Ildefonso canta premios durante el Sorteo Extraordinario. / Europa Press

Primeras 'pedreas' en el Teatro Real Los niños de San Ildefonso comienzan a cantar la primera tabla.

Los niños y niñas de San Ildefonso salen al escenario Los alumnos del Colegio de San Ildefonso se han presentado al público en el escenario. 16 niñas y 12 niños con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años de diferentes nacionalidades participan en el sorteo.

La mesa presenta los grandes premios del sorteo Bola a bola, la organización presenta los grandes premios. El ambiente ha ido creciendo en el Teatro Real, alcanzando su su punto álgido con la presentación del Gordo.

Segundo 'vuelo' de a tolva hasta el bombo Las segundas 50.000 bolas ya han sido introducidas en el bombo principal.

Castilla y León, la comunidad autónoma con mayor gasto medio por habitante La comunidad en la que más ventas de lotería se han registrado, un año más, es Castilla y León, con 118,01 euros por habitante; seguida de Asturias, con 115,04, y La Rioja, con 107,74 euros. En Espña, el gasto medio por ciudadano ha sido de 72,36 euros, mientras que el pasado año fue de 73 euros.

Las ventas del sorteo de Navidad suben a 3.554 millones de euros, un 1,4 % más que en 2024 Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra este domingo han crecido un 1,4 % respecto a 2024 y han alcanzado un total de 3.554 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Se trata del quinto año consecutivo en el que suben las ventas de este sorteo de Navidad, tras la bajada registrada en 2020 a causa de la pandemia de la covid-19.

La mítica Manoli, a sus 88 años, vuelve a vivir un sorteo en el Teatro Real un año más Manoli, la mítica anciana que cada año acude disfrazada al Teatro Real para disfrutar el sorteo extraordinario, no ha faltado a su cita con la lotería navideña. "A ver si nos toca algo", ha declarado, ilusionada, a Televisión Española. Manoli ha señalado que, mientras viva, pasará este 22 de diciembre en el teatro madrileño.

Las bolas comienzan a ser trasladas al bombo Las 100.000 bolas participantes en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya han comenzado a ser vertidas en el bombo grande del Teatro Real. Los asistentes al mismo, que prácticamente ya llenan el patio de butacas, han estallado de emoción al presenciar la caída de las primeras. Lotería de Navidad 2025. / EFE