La ONCE reivindica la mediación para las personas sordociegas con un cupón dedicado a su día internacional

La ONCE ha presentado este jueves el cupón dedicado al Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, que se celebra el próximo 27 de junio, una iniciativa con la que busca dar visibilidad a un colectivo que requiere apoyos específicos para comunicarse, desplazarse y participar en la sociedad en igualdad de condiciones.

Durante el acto, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Baleares, Xisca Muñoz, ha destacado que las personas con sordoceguera constituyen un colectivo "muy especial" porque combinan discapacidad visual y auditiva y necesitan una atención altamente especializada. En este sentido, ha subrayado el papel de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS), encargada de canalizar los servicios de mediación comunicativa.

Muñoz ha recordado que en 2025 se prestaron más de 116.000 horas de mediación en toda España, una cifra récord que refleja, según ha señalado, el compromiso del Grupo Social ONCE con "la igualdad, la inclusión y la autonomía personal". Asimismo, ha agradecido la colaboración del Govern balear, que financia parte de estos apoyos a través de un convenio específico.

La directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, ha puesto el foco en la figura de los mediadores, a quienes ha definido como "los oídos y la voz" de las personas sordociegas. "Es importante visibilizar esta realidad, que muchas veces queda en segundo plano, pero que requiere toda nuestra atención, compromiso y responsabilidad", ha afirmado.

Fiscaletti ha explicado que el servicio concertado entre la Administración autonómica y la ONCE permite desarrollar unas 3.700 actividades al año y más de 7.400 horas de apoyo especializado. Actualmente atiende a 20 personas en Baleares y, desde 2023, ha dado cobertura a un total de 31 usuarios.

Desde la ONCE han insistido en que la sordoceguera afecta a más de 8.000 personas en España y han recordado que los cinco millones y medio de cupones del sorteo del 27 de junio llevarán la imagen de la campaña 'Las manos que nos hablan', una reivindicación del derecho de las personas sordociegas a comunicarse, acceder a la información y participar plenamente en la sociedad.

La mediación, un puente con el mundo

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido el testimonio de Juan Matas, una persona con sordoceguera que ha relatado cómo la incorporación de un mediador ha transformado su día a día. "Ahora estoy muy contento porque él me acompaña a todos los sitios", ha explicado.

El mediador de Matas, Rafa Villén, ha señalado que su labor va mucho más allá del acompañamiento. Su trabajo consiste en actuar como puente entre la persona sordociega y el entorno, facilitando tanto la comunicación como el acceso a la información.

"Cada mañana le leo el periódico y le traduzco las noticias que más le interesan", ha relatado. Según Villén, este tipo de apoyos permiten que las personas sordociegas mantengan el contacto con la sociedad, reduzcan el aislamiento y puedan desarrollar una vida mucho más autónoma y participativa.