Policía y Guardia Civil buscan al responsable del dron que invadió el espacio del aeropuerto de Palma

Los Cuerpos de Seguridad examinan las cámaras del recinto para tratar de identificar al piloto, que se podría enfrentar a una multa de 50.000 euros

Una agente de la Guardia Civil, en el aeropuerto de Palma.

Una agente de la Guardia Civil, en el aeropuerto de Palma. / Guardia Civil

Xavier Peris

La Guardia Civil y la Policía Nacional han abierto investigaciones paralelas para tratar de identificar al responsable del dron que el pasado domingo invadió el espacio del aeropuerto de Palma y obligó a desviar nueve vuelos. Los investigadores están examinando las cámaras del recinto aeroportuario, aunque apuntan que las pesquisas pueden ser complejas, ya que el piloto podría estar a gran distancia. Mientras tanto, el subinspector de la Policía retirado y experto en drones Rafael Pedrosa apunta a que el autor podría enfrentarse a una sanción de entre 40.000 y 50.000 euros.

El dron no identificado invadió el espacio entre las pistas del aeropuerto de Palma sobre las siete de la tarde del domingo y obligó a cerrar el tráfico aéreo durante 35 minutos. Nueve vuelos que debían aterrizar en Son Sant Joan en ese lapso tuvieron que ser desviados a los aeropuertos de Barcelona, Mahón e Ibiza. El aparato fue visto por las tripulaciones de nueve aviones en el interior del espacio restringido del aeropuerto.

El incidente está siendo investigado de forma paralela por la Guardia Civil y la Policía Nacional. El responsable podría ser sancionado como autor de una falta grave a la seguridad aérea. Según explica el subinspector de Policía retirado y experto en drones Rafael Pedrosa, esta infracción podría ser penalizada con una multa de entre 40.000 y 50.000 euros, pero el autor deberá afrontar también posibles reclamaciones por los perjuicios ocasionados a las compañías y viajeros. La normativa contempla multas muy superiores, incluso millonarias, aunque están previstas para casos en los que se haya producido un riesgo para las aeronaves.

Los expertos apuntan a que la investigación puede ser muy complicada, ya que algunos drones pueden ser pilotados a gran distancia. En cualquier caso, los Cuerpos de Seguridad están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto para tratar de buscar la presencia de alguna persona sospechosa.

