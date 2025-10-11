Detectan a nueve extranjeros en situación irregular trabajando en establecimientos de Palma
La Policía Nacional arresta a un empresario por reiteración en el empleo de personal sin contrato durante una campaña de control
Agentes de la Policía Nacional han realizado durante las últimas semanas una serie de inspecciones en establecimientos de Palma, en los que han identificado a nueve trabajadores extranjeros en situación irregular en España. Los agentes han detenido a uno de los empresarios por emplear de forma reiterada a personas sin contrato.
Según informa la Policía Nacional, los agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) han realizado durante las últimas semanas una serie de controles en establecimientos de Palma, en una campaña para combatir el empleo de personal sin contrato. En total se realizaron 23 inspecciones en diferentes locales. Fueron identificados 55 trabajadores, de los cuales nueve de ellos eran ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Los agentes comprobaron que el propietario de uno de estos establecimientos, que tenía a un trabajador sin contrato y que estaba irregular en España, ya había sido denunciado en anteriores inspecciones por hechos similares. El empresario, un ciudadano marroquí, quedó detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Campaña de Europol
La campaña de inspecciones de la Policía Nacional forma parte de los compromisos internacionales asumidos por España en el ámbito de Europol, dentro del marco EMPACT (Plataforma Multidisciplinaria Europea contra Amenazas Criminales) en los denominados días de acción, los cuales han tenido lugar entre los pasados días 22 al 28 de septiembre el denominado Joint Action Day (JAD) LABORAL 25.
Del presente JAD, que también ha sido partícipe la Autoridad Europea de Trabajo, se tenía como objetivo prevenir y evitar la explotación laboral, así como promover las labores de inteligencia a través de actividades dentro de este ámbito y mejorar las relaciones y la cooperación entre las autoridades policiales y las inspecciones de trabajo. Estos controles se han centrado sectores laborales donde en Balears se ha detectado mayor presencia de trabajadores en situación irregular: hostelería, construcción, sector alimentario y centros de distribución.
