Detenido por amenazar a su mujer y causar daños en un coche de la Policía de Llucmajor

Agentes de la Policía Local de Llucmajor han arrestado esta mañana a un joven de 24 años que presuntamente había amenazado a su mujer en presencia de sus hijos pequeños y posteriormente ha provocado daños en el coche patrulla en el que le trasladaban al cuartel.

Según informan fuentes policiales, el incidente ha comenzado sobre las once de la mañana, cuando el joven estaba en el centro de salud de la localidad acompañado por su mujer y sus hijos pequeños. El hombre estaba muy agresivo y ha provocado un altercado, lo que ha hecho que la mujer cogiera a los niños y se marchara a su casa.

Posteriormente el joven ha acudido al domicilio, donde presuntamente ha amenazado a la chica delante de los dos menores. Tras tener conocimiento de lo ocurrido ha acudido con urgencia al lugar una patrulla de la Policía Local. Los agentes han comprobado que el individuo ya había protagonizado ayer un incidente similar, por lo que le han detenido como presunto autor de un delito de malos tratos. Durante el trayecto al cuartel de la Policía Local el joven, que estaba muy alterado, la ha emprendido a golpes contra el coche patrulla y ha roto una ventanilla, al tiempo que amenazaba a los agentes.

Finalmente el joven ha quedado arrestado como presunto autor de delitos de violencia de género y resistencia a agentes de la autoridad. Ni la mujer ni ninguno de los policías ha han intervenido en su arresto han resultado heridos.