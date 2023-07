Hoy ha sido uno de los días más calurosos del verano de 2023. Esto sucede porque nos encontramos en una ola de calor parece ser que no será la última ya que nos encontramos en la segunda en lo que viene de verano. A pesar de que los termómetros de las farmacias marcaran hoy hasta 41 grados la gente ha seguido intentando trabajar como cada día a pesar de ello, los que tienen trabajos que requieren estar al sol lo tienen más complicado.

Según el testimonio de un obrero, Alberto Ramírez, que a pesar de estar trabajando a la sombra en esa franja horaria, cuenta que ya le "tocó trabajar en el tejado donde pegaba todo el calor" y en el cual algunos compañeros suyos estaban en esos momentos en la obra que ocupaba gran parte de la calle. "Me he librado por hoy" cuenta el obrero de origen colombiano, Cali que insistía en la importancia de hidratarse todo lo posible "para poder aguantar el día ya que no pasar calor es imposible", afirma.

Otro trabajador, esta vez transportista Daniel Hereida afirma que "intenta encontrar una sombra en cuanto puede" ya que se pasa el día descargando mercancía y haciendo viajes, además coincide en que "hay que mantenerse muy hidratado y llevar ropa adecuada que sea transpirable". Otro testimonio parecido lo da Carlos García, repoartidor de paquetería que insiste tambien"en llevar ropa que no sea muy gruesa y deje respirar además de pantalones cortos". Como ellos, muchos otros trabajadores de la misma profesión insisnten en "hidratarse y comer adecaudamente para no desmayarse ya que es un trabajo que requiere mucha fuerza" cuenta Antonio Barceló que se dedica a las mudanzas. Una vez en el Borne, una camarera del Bar Bosch, Margarita Aguiló nos dice "que no voy a venir ni en chanclas ni en pantalón corto" ya que hay "que ser profesional por mucho que nos moleste" afirma.