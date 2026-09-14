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Llama la atención, 14 de septiembre de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que todavía sea posible encontrar por rincones de la ciudad algunos vasos en los que se sirvieron bebidas durante el concierto de Rels B.
  • Que Rels B y su familia estuvieran desayunando ayer domingo en el Forn Cas Moix de Pòrtol.
  • Que Podemos apueste por mujeres en Balears para encabezar las listas de las próximas elecciones.
  • Que Cort esté retirando la tirolina, las mesas de pícnic y las de ping pong en el parque de aventuras de Bellver después de las reivindicaciones de los vecinos.
  • Los bostezos de Pedro Bestard durante la representación de la coronación de Jaume II, acto enmarcado en la Diada de Mallorca.
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