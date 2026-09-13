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Llama la atención, 13 de septiembre de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que el Palma Futsal lleve la tela de lenguas a su tercera equipación por la Diada de Mallorca.
  • Que la presidenta Marga Prohens disfrutara ayer entre más de 40.000 personas del concierto de Rels B en el Parc de la Mar.
  • Que el servicio de limpieza del litoral en Balears haya retirado de media al día 204 kilos de residuos.
  • Que cinco asociaciones vecinales se hayan unido para luchar contra la venta nocturna de alcohol en los minimarkets.
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