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Llama la atención, 12 de septiembre de 2026

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Redacción Digital

  • Que con motivo de la Patrona y la Diada de Mallorca Palma vaya a sufrir cortes de tráfico y desvío de autobuses por segunda semana consecutiva.
  • Que el conseller de Educación Antoni Vera haya remitido a todos los padres de Balears una misiva en la que enumera todas las mejoras del nuevo curso, «el último de la legislatura».
  • Que la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto convoque una manifestación frente a Delegación de Gobierno para el próximo 20 de septiembre.
  • Que el sindicato CC OO advierta que la cogestión aeroportuaria puede encarecer los vuelos.
  • Que mañana Mallorca pueda brillar en deportes con Enric Mas, Helena Pueyo y Alba Torrens.
Contenido interactivo sobre participación ciudadana.

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