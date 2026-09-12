Llama la atención, 12 de septiembre de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Que con motivo de la Patrona y la Diada de Mallorca Palma vaya a sufrir cortes de tráfico y desvío de autobuses por segunda semana consecutiva.
- Que el conseller de Educación Antoni Vera haya remitido a todos los padres de Balears una misiva en la que enumera todas las mejoras del nuevo curso, «el último de la legislatura».
- Que la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto convoque una manifestación frente a Delegación de Gobierno para el próximo 20 de septiembre.
- Que el sindicato CC OO advierta que la cogestión aeroportuaria puede encarecer los vuelos.
- Que mañana Mallorca pueda brillar en deportes con Enric Mas, Helena Pueyo y Alba Torrens.
- Denunciado por instalar una grúa ilegal para bajar una embarcación en Cala Egos
- El temporal destroza en quince minutos la finca de un 'pagès' en Mallorca: 'Es una bomba
- La brecha entre la educación pública y privada se reduce en Baleares pese al desplome general de los resultados en PISA
- Demichelis se pronuncia por primera vez sobre su salida del Mallorca: 'No me escapé, no me fui gratis
- La trituradora de Son Espases: al menos doce salidas de altos cargos bajo la gerencia de Cristina Granados
- La casa desalojada en Palma ha sufrido el derrumbe de tres vigas del piso superior
- Laura Gost: 'Es complicado salir indemne cuando le pides a tu padre que muera para que puedas tener un hijo
- El restaurante Ca'n Nofre celebra su 70 aniversario la Nit de l'Art de Palma