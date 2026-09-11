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Llama la atención, 11 de septiembre de 2026

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Redacción Digital

  • La llamativa campaña que ha puesto en marcha la entidad Flipau amb Pere Garau para combatir el incivismo en el barrio.
  • Que la Policía Local de Palma haya localizado a la propietaria de una bolsa con más de 2.800 euros y documentación personal extraviada en un autobús de la EMT.
  • El lleno que registró el arranque del cineclub dirigido a personas mayores de 65 años celebrado e impulsado por CineCiutat con la proyección y coloquio sobre la película El ser querido.
  • Que aprendices de artesanía de la región de Asir, en Arabia Saudí, vayan a conocer de primera mano las técnicas específicas de la pedra en sec de Mallorca gracias a un curso que impartirá el maestro marger Lluc Mir.
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