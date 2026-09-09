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Llama la atención, 9 de septiembre de 2026

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Llama la atención / REDACCIÓN DIGITAL

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Redacción Digital

  • La expectación que provocó ver a una pareja de agentes de la Policía Local de Palma patrullando a caballo por la calle Nuredduna.
  • Lo maltrecho que ha quedado el césped del Parc de la Mar donde el pasado fin de semana se celebró un concierto multitudinario.
  • Que el 112 haya activado la alerta naranja en las islas ante el riesgo de intensas lluvias, viento y oleaje con la llegada de la borrasca prevista para hoy.
  • La basura que se acumula en algunas playas como la de Santa Ponça por la celebración de botellones.
  • El reconocimiento de la Federación de Fútbol a destacados periodistas de esta casa como Ricard Cabot, Jaume Vallés y Sebastià Adrover.
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