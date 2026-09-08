Opinión
Llama la atención, 8 de septiembre de 2026
- La oportuna intervención de los policías de Llucmajor que ayudaron a dar a luz a una mujer que se puso de parto en una pastelería de s’Arenal.
- Que el curso escolar en Balears vaya a empezar con unos 2.000 alumnos menos, pero con cerca de 200 barracones más.
- Que el Ayuntamiento de Campos alerte a sus vecinos de que el agua del grifo no es apta para el consumo.
- Lo que cuesta que se retiren los carteles con el término «minúsvalido», desfasado desde hace años, de las señales de reserva de estacionamiento.
- Las ganas de que lleguen por fin las lluvias esta semana tras un verano de temperaturas extremas.
- Laura Gost: 'Es complicado salir indemne cuando le pides a tu padre que muera para que puedas tener un hijo
- Una mujer fallece ahogada en plena calle inundada por la tormenta en Felanitx
- Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
- Detenido por arrastrar con su coche a una dependienta de un centro comercial de Marratxí
- Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
- Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis
- Cort traslada la ceremonia del encendido de luces de Navidad al Parc de la Mar: 'Queremos que haya sorpresas
- La tradición que sobrevive en Santa Catalina: petróleo, hilos, melocotones de Muro y lápices de colores