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Llama la atención, 6 de agosto de 2026

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Redacción Digital

  • El enfado de algunos aficionados al descubrir que en la tienda oficial del Real Mallorca se vendieran camisetas del PSG, su rival ayer.
  • La enorme movilización que las Fuerzas de Seguridad y los Bombers han preparado para hacer frente a cualquier incidencia durante el eclipse la semana que viene.
  • Que la fuente de la Plaza de las Tortugas, en el centro de Palma, apareciera ayer cubierta de espuma porque alguien había arrojado detergente, para asombro de los turistas y viandantes.
  • Que una banda de narcos hubiera convertido una planta baja de La Soledad, en Palma, en un auténtico búnker, con una puerta blindada y cámaras de seguridad en el exterior. Aunque el martes, cuando llegó la Policía, les sirvió de poco.
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