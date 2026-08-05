Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pateras: 17 muertosInvaden cala de IlletesPrimer ministro Marruecos en MallorcaEclipse: rayo verdeEclipse: el tiempoEclipse: gafas
instagramlinkedin

Llama la atención, 5 de agosto de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

  • El posible delito de odio al que se enfrentan los manifestantes que se concentraron el domingo ante el consulado marroquí por sus gritos contra la comunidad musulmana.
  • El vídeo difundido por Més, en pleno debate sobre la responsabilidad de la masificación turística, en el que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, aparece durante su época de conseller de Turismo vanagloriándose de haber ampliado a 80.000 la plazas de alquiler vacacional.
  • La tremenda imprudencia de un joven que aparece en un vídeo saltando al mar desde unos veinte metros de altura en sa Calobra.
  • El negocio que ha hecho el Mallorca con Samu Costa. Lo compró por tres millones y lo vende por más de veinte.
Llama la atención

TEMAS

  • Llama la atención
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents