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Llama la atención, 4 de agosto de 2026

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Redacción Digital

  • El concierto de carácter religioso que se celebró el domingo por la noche en la playa de s’Arenal de Palma.
  • Que la retahíla de insultos, irreproducibles en horario infantil, que coreaban los manifestantes de la concentración ultaderechista del domingo en Palma alcanzasen al rey Felipe.
  • Las dificultades de los operarios para retirar el coche que fue arrojado la semana pasada al mar desde un acantilado de Son Verí, en Llucmajor.
  • La cantidad de basura y trastos pendientes de recoger alrededor de los contenedores de Son Bauló, en Santa Margalida.
  • Que el Ayuntamiento de Palma coloque toldos en algunas plazas mientras arranca árboles en otras.
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