Llama la atención, 4 de agosto de 2026
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- Que la retahíla de insultos, irreproducibles en horario infantil, que coreaban los manifestantes de la concentración ultaderechista del domingo en Palma alcanzasen al rey Felipe.
- Las dificultades de los operarios para retirar el coche que fue arrojado la semana pasada al mar desde un acantilado de Son Verí, en Llucmajor.
- La cantidad de basura y trastos pendientes de recoger alrededor de los contenedores de Son Bauló, en Santa Margalida.
- Que el Ayuntamiento de Palma coloque toldos en algunas plazas mientras arranca árboles en otras.
- Javier Bardem: 'El silencio siempre anima a quienes perpetran los crímenes
- Llegan los primeros marchantes Des Güell a Lluc a Peu al Santuario: 'Siempre juras que será la última vez, pero al año siguiente vuelves a caminar estos 48 kilómetros
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