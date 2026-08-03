Llama la atención, 3 de agosto de 2026
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Palma
- Lo que escuece en algunos sectores que Més per Mallorca y Més per Palma declinen año tras año asistir a la recepción de los Reyes en Marivent.
- Que el ritual de completar los 48 kilómetros hasta Lluc a pie que Tolo Güell inauguró en 1974 siga seduciendo a una multitud más de medio siglo después.
- El gran número de acuerdos que el pleno de Palma ha aprobado esta legislatura y que no se han llevado a la práctica pese a que en muchos casos han originado encendidos debates.
- Lo que se está calentando el mar balear en un verano tórrido en el que ya bate récords de temperatura.
- La cantidad de mallorquines que optarán por encerrarse en casa el día del eclipse.
- Detenido un profesor de baile de Inca por agresiones sexuales a cinco menores: 'Jamás pensé que podría abusar de las niñas, los padres tenían mucha confianza en él
- Una doctora fuera de servicio que atendió a los heridos por las cargas policiales del 26J en Mallorca: 'Los podrían haber matado
- De Ramon Llull a Rafa Nadal: las otras propuestas para denominar el aeropuerto de Palma
- El 'aeropuerto de Palma de Mallorca' cambiará de nombre y pasará a llamarse 'aeropuerto de Palma-Mallorca
- La fideuá de sepia y gambas de Cooking Marga: un clásico del verano fácil de preparar
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- El Govern amplía las restricciones de tráfico a todos los vehículos de motor para el eclipse en Mallorca
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