Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DETENIDO PROFESOR BAILE INCADOCTORA ATENCIÓN HERIDOS MANIFESTACIÓN 26JMALLORCA VOLAR OSCURAS 12 AGOSTOMINA DE ORO TURISMOSOCORRISTAS REANIMAN HOMBRE PEGUERA
instagramlinkedin

Llama la atención, 2 de agosto de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Palma
  • Que diferentes partidos políticos y entidades de la sociedad civil se atribuyan el mérito del cambio de nombre del aeropuerto de Son Sant Joan.
  • La expectación y el éxito de público que suscitó la charla ofrecida ayer por el actor y director Gael García Bernal en el Aljub del Baluard.
  • Que el Real Mallorca vaya a tener en Segunda División un número de socios muy parecido al que contabilizó la pasada temporada en Primera.
Llama la atención

TEMAS

  • Llama la atención
  • Real Mallorca
  • Son Sant Joan
  • aeropuerto de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents