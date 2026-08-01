Llama la atención, 1 de agosto de 2026
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- Que el enconado debate por la nomenclatura del Aeropuerto Palma de Mallorca se haya resuelto sustituyendo la preposición de por un guión entre el nombre de la ciudad y la isla, cuando se rechazaron propuestas como la de dedicarle el nombre de Ramon Llull o Rafel Nadal.
- Que los usuarios del transporte público de la EMT no hayan montado todavía una manifestación para reclamar que arreglen las pantallas de las marquesinas y más teniendo en cuenta que la aplicación móvil no siempre acierta el tiempo de llegada del siguiente autobús.
- Que casi ocho siglos después siga generando polémica toda conmemoración de la conquista de Mallorca: desde la Festa de l’Estendard como diada de la isla, hasta la supuesta «politización» de las colles de Calvià en las fiestas del rei Jaume I.
- Tarjeta Única de la EMT: así quedarán los descuentos y los nuevos precios del autobús en Palma tras la unificación con el TIB, el tren y el metro
- Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas
- Comerciantes de Sóller alertan del riesgo de la manifestación contra la turistificación
- Las agencias de viaje de Baleares recomiendan adelantar entre dos y tres horas la salida hacia el Aeropuerto de Palma el día del eclipse
- Denuncian a un hospital veterinario de Palma por presunta negligencia tras la muerte de un gato
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- Grup Trui releva a Mallorca Live y organizará el gran concierto de la Patrona de Palma
- Los socorristas de Palma niegan el dispositivo del eclipse anunciado por Cort y mantienen la manifestación del 12 de agosto