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Llama la atención, 1 de agosto de 2026

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Redacción Digital

  • Que el enconado debate por la nomenclatura del Aeropuerto Palma de Mallorca se haya resuelto sustituyendo la preposición de por un guión entre el nombre de la ciudad y la isla, cuando se rechazaron propuestas como la de dedicarle el nombre de Ramon Llull o Rafel Nadal.
  • Que los usuarios del transporte público de la EMT no hayan montado todavía una manifestación para reclamar que arreglen las pantallas de las marquesinas y más teniendo en cuenta que la aplicación móvil no siempre acierta el tiempo de llegada del siguiente autobús.
  • Que casi ocho siglos después siga generando polémica toda conmemoración de la conquista de Mallorca: desde la Festa de l’Estendard como diada de la isla, hasta la supuesta «politización» de las colles de Calvià en las fiestas del rei Jaume I.

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