Llama la atención, 31 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Que la Policía Local de Pollença no multara al vehículo de la Guardia Civil estacionado durante más de media hora en la plaza de aparcamiento adaptado frente al Celler la Parra.
- Que en Mallorca haya ocho de cada diez familias que escolarizan a sus hijos de tres años en catalán, mientras que en Eivissa el porcentaje de castellano esté cada vez más cerca del 50-50.
- Que el aforo del recinto palmesano de ses Voltes para un concierto sea de 3.500 personas y de apenas 200 para una protesta histórica como la del domingo contra la saturación.
- Que Fulgencio Coll, de Vox, esté de acuerdo por una vez con Pedro Sánchez y apoye la continuidad de Alfonso Rodríguez Badal como delegado del Gobierno en Balears.
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- Tarjeta Única de la EMT: así quedarán los descuentos y los nuevos precios del autobús en Palma tras la unificación con el TIB, el tren y el metro
- Un coche de alquiler aparcado sin el freno de mano cae al mar en Son Verí
- Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas
- Las motos y bicicletas podrán circular sin prohibiciones por las zonas restringidas el día del eclipse en Mallorca
- La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma
- Mónica, la argentina de 75 años que lleva días viviendo en una plaza de Alcúdia, encuentra un alojamiento provisional a la espera de regresar a su país
- 26J: El ‘¡A por ellos!’ de la Nacional salva a Prohens