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Llama la atención, 30 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • Que hayan instalado un punto de recarga de coches eléctricos en las calles recién urbanizadas del Polígono de Levante, en medio de unos descampados. Y más sorprendente aún, ya hay coches que lo utilizan.
  • Que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, haya contratado como abogado al mallorquín Jaime Campaner, que se ha convertido en uno de los letrados más prestigiosos de España.
  • El segundo caso en una semana de un coche que se precipita por un acantilado porque dejaron el freno de mano mal puesto.
  • Que el Real Mallorca no encuentre comprador para Mogica, pese a que jugó como titular en la Selección de Colombia en el Mundial.
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  6. La primera carga policial llegó sin avisar y la más fuerte, después del cántico 'Tourists Go Home'
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Llama la atención, 30 de julio de 2026

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