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Llama la atención, 29 de julio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • La campaña de tapadillo del PP (con el logo del partido apenas visible) criticando a los partidos de izquierdas por masificar el turismo en Balears durante los años que gobernaron.
  • Lo bien que ha quedado el Palacio de la Reina, en la Almudaina, abierto al público por primera vez tras ser sometido a una reforma integral.
  • Las muestras de cariño que el entrenador del Mallorca, Luis García, prodigó a Jan Virgili, ante la tentación que puede suponer las ofertas de clubes de Primera dispuestos a pagar su cláusula.
  • Los problemas del poderoso Al Nassr, el equipo saudí donde juega Cristiano Ronaldo, para abonar el traspaso de Samu Costa al Mallorca.
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  2. La intrahistoria de cómo se prendió la mecha de las cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca
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  4. Juan Carlos I monta con Rafa Nadal un cumpleaños en Palma
  5. La ampliación de la ORA en Palma entrará en vigor el 1 de enero: consulta si tu calle está afectada
  6. La primera carga policial llegó sin avisar y la más fuerte, después del cántico 'Tourists Go Home'
  7. El sacerdote mallorquín Jaume Mercant defiende las protestas contra la masificación turística en Palma y carga contra la Policía: 'El turismo de masas ha destruido nuestra tierra
  8. Todos los pasos para conseguir la acreditación para entrar en Playa de Palma el día de eclipse

Una platea junto al mar

Corxeres d’estiu (IX)

L’èxit de VespApp: la UIB analitza l’impacte de la ciència ciutadana en la lluita contra la vespa asiàtica

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