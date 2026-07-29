Llama la atención, 29 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Palma
- La campaña de tapadillo del PP (con el logo del partido apenas visible) criticando a los partidos de izquierdas por masificar el turismo en Balears durante los años que gobernaron.
- Lo bien que ha quedado el Palacio de la Reina, en la Almudaina, abierto al público por primera vez tras ser sometido a una reforma integral.
- Las muestras de cariño que el entrenador del Mallorca, Luis García, prodigó a Jan Virgili, ante la tentación que puede suponer las ofertas de clubes de Primera dispuestos a pagar su cláusula.
- Los problemas del poderoso Al Nassr, el equipo saudí donde juega Cristiano Ronaldo, para abonar el traspaso de Samu Costa al Mallorca.
- La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma
- La intrahistoria de cómo se prendió la mecha de las cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- Juan Carlos I monta con Rafa Nadal un cumpleaños en Palma
- La ampliación de la ORA en Palma entrará en vigor el 1 de enero: consulta si tu calle está afectada
- La primera carga policial llegó sin avisar y la más fuerte, después del cántico 'Tourists Go Home'
- El sacerdote mallorquín Jaume Mercant defiende las protestas contra la masificación turística en Palma y carga contra la Policía: 'El turismo de masas ha destruido nuestra tierra
- Todos los pasos para conseguir la acreditación para entrar en Playa de Palma el día de eclipse