Llama la atención, 28 de julio de 2026
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Palma
- La enorme repercusión internacional que alcanzaron las noticias sobre las cargas policiales contra los manifestantes que protestaban contra la masificación turística.
- Y lo bien que le ha ido al Govern que toda la atención se centre en los incidentes, en lugar de en las decenas de miles de mallorquines que protestaron contra la gestión turística.
- Que el enfrentamiento entre el Govern y el Ayuntamiento de Llucmajor, ambos del PP, haya llevado a la Dirección de Salud Pública a requerir al consistorio un plan de choque para retirar la basura de las calles.
- La cantidad de restricciones que se van a encontrar los mallorquines que pretendan acceder a un lugar desde el que ver el eclipse.
- Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
- Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
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