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Llama la atención, 26 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • La cantidad de dinero que está ingresando el Real Mallorca este año pese al descenso a Segunda. Lo último, los 500.000 euros por los derechos sobre Kang In Lee tras su traspaso al Atlético de Madrid.
  • La cola kilométrica de coches parados en el Paseo Marítimo de Palma ayer por la mañana mientras hacían cola para entrar en el aparcamiento del Parc de la Mar.
  • La rapidez de la Policía Local de Palma para evitar que los narcos abran nuevos caminos de acceso a Son Banya.
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