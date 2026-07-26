Llama la atención, 26 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- La cantidad de dinero que está ingresando el Real Mallorca este año pese al descenso a Segunda. Lo último, los 500.000 euros por los derechos sobre Kang In Lee tras su traspaso al Atlético de Madrid.
- La cola kilométrica de coches parados en el Paseo Marítimo de Palma ayer por la mañana mientras hacían cola para entrar en el aparcamiento del Parc de la Mar.
- La rapidez de la Policía Local de Palma para evitar que los narcos abran nuevos caminos de acceso a Son Banya.
- Familia, amigos y compañeros del mundo de la cultura acuden al velatorio de Joan Roca
- Llega a Palma un supermercado asiático al estilo 7-Eleven para comprar y comer al momento: 'En Mallorca faltaba un concepto así
- Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
- Fallece Joan Roca, bajista del grupo Antònia Font
- Alarma al hallar un coche colgado de una rama al caer cuatro metros del mirador de na Burguesa
- De la alerta naranja a posibles tormentas: los últimos coletazos del calor en Mallorca
- Multitudinario y sentido adiós al músico Joan Roca
- El ventilador con agua de Lidl de 12,99 euros para la ola de calor: 'Bajó 5 ºC mi habitación