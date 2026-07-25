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Llama la atención, 25 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • La unanimidad del pleno de Santa Maria, más allá de las siglas y de la postura de sus direcciones autonómicas, para respaldar a las dos activistas detenidas por realizar pintadas contra una inmobiliaria.
  • Que en plena ola de calor haya autobuses de la EMT con el aire acondicionado estropeado o fuera de servicio para los usuarios de Palma.
  • Que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, exprese su preocupación por la ‘ley de nietos’ en la recepción real en la Almudaina, cuando su apellido fue introducido en Mallorca en el siglo XIX por el militar Pedro Le Senne O’Sullivan.
  • Que la capital de un país de la Unión Europea y flamante campeón del Mundo de fútbol como es Madrid, arda sin control mientras sus políticos se enzarzan en reproches.
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