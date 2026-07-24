Llama la atención, 24 de julio de 2026
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- La fidelidad que siempre muestra el rey Felipe VI a Mallorca, pase lo que pase a nivel nacional o internacional, para disfrutar de sus tradicionales vacaciones de verano.
- Que haya cinéfilos mallorquines que ya hayan visto dos veces en el cine la última película de Christopher Nolan, La Odisea, la adaptación del famoso poema épico de Homero.
- Que los periódicos en papel, como este ejemplar de Diario de Mallorca, siga siendo un punto de conflicto en algunos bares de la isla por el tiempo que tardan en leerlo algunos clientes mientras se toman su café.
- Que el Mallorca se vaya de pretemporada a Marbella, un lugar igual o más caluroso que la isla, para su habitual concentración de pretemporada estival, en lugar de acudir a zonas con temperaturas más suaves como Austria o Países Bajos.
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Innovación, gestión hídrica y relevo generacional: las claves para asegurar el futuro del campo murciano
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