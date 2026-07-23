Llama la atención, 23 de julio de 2026
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- Que Cort no concediera permiso a una asociación de vecinos para celebrar un sopar a la fresca en la Plaza de Cort con la excusa de que este año ya se han hecho 89 eventos allí. Así que ya saben, 89 fiestas bien, pero 90 es demasiado.
- El mal estado en el que se encuentran las escaleras del pasaje que une la calle Oms con la Plaza de los Patines, con puntas de hierro que asoman en los peldaños de hormigón.
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