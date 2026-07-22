Llama la atención, 22 de julio de 2026
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Palma
- Que a pesar de disfrutar presenciando como España ganaba el Mundial en suelo estadounidense, Trump no haya tenido el gesto de indultar a Cuba de las sanciones que obligan a las hoteleras mallorquinas a abandonar el país caribeño.
- Que la ley antitabaco siga generando división de opiniones a pesar de los beneficios para la salud colectiva que representa la ampliación de los espacios sin humo.
- Que los ataques homófobos y las pintadas antisemitas en Santa Maria hayan coincidido el mismo fin de semana del 18 de julio, 90 aniversario del Golpe de Estado de 1936.
- Que el Ayuntamiento de Palma, impulsor en esta legislatura de celebraciones multitudinarias, desaproveche hoy la ocasión de acoger en la plaza de Cort el popular Sopar a la Llesca.
- Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados
- La tercera ola de calor del verano golpeará con fuerza Mallorca: estos serán los peores días y las zonas más afectadas
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