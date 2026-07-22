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Llama la atención, 22 de julio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que a pesar de disfrutar presenciando como España ganaba el Mundial en suelo estadounidense, Trump no haya tenido el gesto de indultar a Cuba de las sanciones que obligan a las hoteleras mallorquinas a abandonar el país caribeño.
  • Que la ley antitabaco siga generando división de opiniones a pesar de los beneficios para la salud colectiva que representa la ampliación de los espacios sin humo.
  • Que los ataques homófobos y las pintadas antisemitas en Santa Maria hayan coincidido el mismo fin de semana del 18 de julio, 90 aniversario del Golpe de Estado de 1936.
  • Que el Ayuntamiento de Palma, impulsor en esta legislatura de celebraciones multitudinarias, desaproveche hoy la ocasión de acoger en la plaza de Cort el popular Sopar a la Llesca.
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