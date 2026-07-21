Llama la atención, 21 de julio de 2026
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- La presencia de varias mujeres ataviadas con burkini dándose un baño en la playa de delante de es Carnatge, el domingo por la tarde.
- El susto que se llevaron muchos vecinos y turistas de Can Picafort el domingo por la noche debido a un joven que hacía trombos con un coche tuneado con la bandera de España, arremetiendo contra otros vehículos.
- El alboroto que siguen generando, hasta bien entrada la noche, los grupos folclóricos que ensayan en la explanada del Parc de les Estacions.
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