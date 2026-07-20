Opinión
Llama la atención, 20 de julio de 2026
- La cantidad de basura y escombros que se acumula en la entrada del faro del Cap Salines, un lugar idílico de la isla, para sorpresa de los visitantes.
- Los intolerables ataques homófobos sufridos en Santa Maria la madrugada del viernes al sábado, que se añaden a la tensión que ya se vive en el pueblo tras la detención desmedida de las dos activistas antiturismo.
- La indignación de miles de vecinos de Can Pastilla, que se quedaron sin luz desde el viernes y durante todo el fin de semana debido a dos averías eléctricas.
- El abandono y la dejadez del Ayuntamiento de Palma con los vecinos de la calle 138 de Son Sardina, anexa al camino de Passatemps, llena de hierbajos sin desbrozar por no hablar del pésimo estado del pavimento, que lleva años sin reasfaltar.
- La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
- Juicio a un constructor de Mallorca y su pareja por defraudar más de medio millón de euros a la Seguridad Social
- Plazas docentes de difícil cobertura en Baleares 2026-2027: Consulta el listado completo de especialidades
- Mallorca se vuelca con la final del Mundial: estas son las pantallas gigantes para ver el España-Argentina
- Playa de Palma se queda sin suministro eléctrico en plena temporada turística
- Los vecinos de Santa Maria sobre la detención de las dos activistas antiturísticas: «Se merecen una multa, pero no hacía falta esposarlas. No han matado a nadie»
- Más de 40 grados en Mallorca: la Aemet advierte de un fuerte repunte del calor
- L’interès turístic és expulsar tots els mallorquins, emmanillats o no