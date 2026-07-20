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Llama la atención, 20 de julio de 2026

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  • La cantidad de basura y escombros que se acumula en la entrada del faro del Cap Salines, un lugar idílico de la isla, para sorpresa de los visitantes.
  • Los intolerables ataques homófobos sufridos en Santa Maria la madrugada del viernes al sábado, que se añaden a la tensión que ya se vive en el pueblo tras la detención desmedida de las dos activistas antiturismo.
  • La indignación de miles de vecinos de Can Pastilla, que se quedaron sin luz desde el viernes y durante todo el fin de semana debido a dos averías eléctricas.
  • El abandono y la dejadez del Ayuntamiento de Palma con los vecinos de la calle 138 de Son Sardina, anexa al camino de Passatemps, llena de hierbajos sin desbrozar por no hablar del pésimo estado del pavimento, que lleva años sin reasfaltar.
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