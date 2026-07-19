Opinión
Llama la atención, 19 de julio de 2026
- Que el presidente de EEUU, Donald Trump, vaya a ser quien entregue la copa del campeón del Mundial al ganador de la final que disputarán esta noche España y Argentina.
- Que los locales de ocio de la Platja de Palma se quedaran sin luz la madrugada del viernes al sábado y tuvieran que cerrar.
- Los comentarios de algunos padres cuando vieron un espectáculo de sus hijos en la Colònia de Sant Pere ayer por la mañana, con carteles de Arruix Turistes: «Alerta que si os ve la Guardia Civil os va a detener».
- Juzgan a un hombre de 80 años por estafar 850.000 euros a una empresa náutica de Mallorca
- Estos son los únicos nueve lugares oficiales de Mallorca para ver el eclipse
- Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
- El Govern cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca
- Vecinos cuestionan que una inmobiliaria vandalizada de Santa Maria tenga cámaras orientadas hacia la vía pública
- Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
- El Govern balear publica 'por error' el aforo definitivo de las zonas de observación del eclipse en Mallorca
- La Aemet pone fecha al próximo pico de calor en Mallorca: temperaturas extremas y noches muy cálidas