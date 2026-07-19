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Llama la atención, 19 de julio de 2026

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  • Que el presidente de EEUU, Donald Trump, vaya a ser quien entregue la copa del campeón del Mundial al ganador de la final que disputarán esta noche España y Argentina.
  • Que los locales de ocio de la Platja de Palma se quedaran sin luz la madrugada del viernes al sábado y tuvieran que cerrar.
  • Los comentarios de algunos padres cuando vieron un espectáculo de sus hijos en la Colònia de Sant Pere ayer por la mañana, con carteles de Arruix Turistes: «Alerta que si os ve la Guardia Civil os va a detener».
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