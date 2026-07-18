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Llama la atención, 18 de julio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Lo que ha tardado el Ayuntamiento en darse cuenta de que la oficina de la Policía Local en la Platja de Palma, con los baños llenos de puntales, no está en buenas condiciones.
  • La indignación de los vecinos de Santa Maria por la forma en la que fueron detenidas las jóvenes por vandalizar agencias inmobiliarias en la localidad, aunque no por eso las disculpan.
  • La última moda entre los turisas alemanes en s’Arenal: camisetas de equipos de fútbol personalizadas con frases que les parecen cachondas, como «Fumar mata».
  • Que las restricciones de tráfico ante el futuro eclipse solo vayan a alcanzar a los carriles bici del Passeig Marítim de Palma.
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