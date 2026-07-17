Llama la atención, 17 de julio de 2026
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Palma
- Lo bien que se lo pasan los residentes de la Llar d’Ancians de Palma con las actividades acuáticas de fisioterapia en la piscina, en el marco del programa Fisiowater.
- Que uno de los hijos del músico Joan Miquel Oliver, líder del grupo Antònia Font, coincida en un concierto con su padre este viernes en Manacor.
- Que Cort habilite una fan zone por separado para los seguidores de Argentina y los de España, en Son Moix y Son Fusteret, respectivamente, para evitar posibles encontronazos en la final del Mundial. Cabe esperar que no se repitan los fallos del pasado martes, donde los aficionados no podían ver bien la pantalla al no haber retirado una estructura metálica y solo había unos pocos camareros para atender a diez mil personas.
- Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”
- Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: 'Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir
- El Govern activa las ayudas de 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares: quién puede pedirlas, requisitos y cómo solicitarlas
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- La Guardia Civil detiene a dos personas en Santa Maria por su participación en la campaña antiturística de Menys Turisme Més Vida
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- Jorge Rodríguez, portavoz de Aemet en Baleares: 'Llucmajor ha registrado la temperatura más alta del verano en Mallorca con 40,8 grados
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