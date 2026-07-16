Llama la atención, 16 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- El favor que le ha hecho la selección española de fútbol, clasificándose para la final del Mundial, a toda la clase política nacional y mallorquina porque el foco no está centrado en ella.
- Que haya personas que se atrevan a hacer excursiones por caminos peligrosos de la Serra de Tramuntana con chanclas, como si estuvieran en la playa y sin ser conscientes de que se exponen a un grave peligro.
- Que el Mallorca tenga muchas incógnitas por resolver cuando queda menos de un mes para que se inicie la Liga ante el Valladolid en Son Moix.
- Que haya algunos usuarios de gimnasios que se pasen más tiempo usando el móvil cuando están sentados en los aparatos de pesas que haciendo los respectivos ejercicios.
- Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: 'Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir
- Jorge Rodríguez, portavoz de Aemet en Baleares: 'Llucmajor ha registrado la temperatura más alta del verano en Mallorca con 40,8 grados
- Aena responde a Prohens sobre la masificación en Baleares: 'No tenemos ninguna competencia en gestión turística, el Govern sí
- ¿Por qué hace tanto calor en Mallorca y cuándo empezará a remitir? Las claves de la ola que aún no ha tocado techo
- La sobrina del exalcalde de Alcúdia: 'Lo tiró al suelo, le pegó una paliza y le robó la cartera y un sobre con dinero
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Dos detenidos por violar con sumisión química a su compañera de piso en s'Arenal
- La UIB condena los comentarios del diputado Jorge Campos (Vox) contra la estudiante musulmana que leyó un discurso durante la graduación