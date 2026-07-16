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Llama la atención, 16 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • El favor que le ha hecho la selección española de fútbol, clasificándose para la final del Mundial, a toda la clase política nacional y mallorquina porque el foco no está centrado en ella.
  • Que haya personas que se atrevan a hacer excursiones por caminos peligrosos de la Serra de Tramuntana con chanclas, como si estuvieran en la playa y sin ser conscientes de que se exponen a un grave peligro.
  • Que el Mallorca tenga muchas incógnitas por resolver cuando queda menos de un mes para que se inicie la Liga ante el Valladolid en Son Moix.
  • Que haya algunos usuarios de gimnasios que se pasen más tiempo usando el móvil cuando están sentados en los aparatos de pesas que haciendo los respectivos ejercicios.
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