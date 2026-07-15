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Llama la atención, 15 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • Que Llucmajor haya registrado, hasta el momento, la temperatura más alta del verano en Mallorca con un valor máximo alcanzado de 40,8 grados.
  • Las numerosas cabras que se ven por Génova y alrededores que sorprenden a los vecinos y a los usuarios del carril bici.
  • La cantidad de bromas que hicieron a nivel interno los militantes del Partido Popular de Mallorca tras conocerse que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, había sido condenado a nueve años de inhabilitación por su contratación en la diputación de Badajoz en 2017.
  • El gran ambiente que registró Son Fusteret para animar a la selección española en la semifinal del Mundial ante Francia.
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