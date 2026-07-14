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Llama la atención, 14 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • Los numerosos comentarios que suscitaron las palabras de Rafel Nadal al justificar la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor. «Necesitábamos un socio para seguir creciendo», dijo el legendario deportista.
  • Que la Policía Local de Palma volviera a intervenir durante el fin de semana contra varios botellones y fiestas con música en la playa de Can Pere Antoni.
  • La cantidad de planes que se están posponiendo por culpa de la semifinal del Mundial de fútbol entre España y Francia de esta noche a las 21 horas.
  • La imperiosa necesidad de un plan para mejorar y embellecer los jardines de la primera línea de la Platja de Palma, ahora muy descuidadas e impropias de una zona tan emblemática.
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