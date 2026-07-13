Llama la atención, 13 de julio de 2026
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Palma
- Que este verano el aeropuerto de Palma contrate animadores para amenizar las largas caminatas de los pasajeros por los pasillos de la terminal.
- Que a partir del martes empiece los trabajos de renovación de la iluminación del Polideportivo de Son Moix, lo que afectará a la piscina hasta el 31 de julio, que solo abrirá de lunes a viernes hasta las 13.00 horas.
- Que el Ayuntamiento de Sóller alquile doce burros pertenecientes a Natura Parc para limpiar los torrentes del municipio, tras el buen resultado que la iniciativa en 2025.
- El ruido y el aire caliente que sale a todas horas del respiradero de una lavandería de la calle Concepció de Palma.
- Que el martes empiece el trámite de adjudicación de plazas a los profesores interinos.
- Descontento entre alumnos y familias por “incidencias” en el acto de graduación de la UIB en Son Moix
- El Govern sanciona con 45.000 euros al propietario de un piso de Palma que alquilaba la sala de estar como dormitorio
- El Ayuntamiento de Palma contra los vecinos de sa Llotja: Los multa con 240 euros por colgar carteles contra el ruido en el barrio
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- Dueños de pequeños barcos se movilizan este domingo para evitar su 'expulsión' del puerto de Andratx tras incrementos de hasta el 600% en el precio de los amarres
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