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Llama la atención, 13 de julio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que este verano el aeropuerto de Palma contrate animadores para amenizar las largas caminatas de los pasajeros por los pasillos de la terminal.
  • Que a partir del martes empiece los trabajos de renovación de la iluminación del Polideportivo de Son Moix, lo que afectará a la piscina hasta el 31 de julio, que solo abrirá de lunes a viernes hasta las 13.00 horas.
  • Que el Ayuntamiento de Sóller alquile doce burros pertenecientes a Natura Parc para limpiar los torrentes del municipio, tras el buen resultado que la iniciativa en 2025.
  • El ruido y el aire caliente que sale a todas horas del respiradero de una lavandería de la calle Concepció de Palma.
  • Que el martes empiece el trámite de adjudicación de plazas a los profesores interinos.
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