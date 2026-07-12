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Llama la atención, 12 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • Que con la llegada del verano y la saludable costumbre de dormir con las ventanas abiertas, en las noches de los pueblos más tranquilos los conciertos de ronquidos lleguen a la calle.
  • Que el anuncio de la Lotería de Navidad transforme el Mercat de Santa Catalina en un mercado de abastos anómimo.
  • Que el Ayuntamiento de Palma instale el próximo martes una pantalla gigante en el recinto de Son Fusteret para seguir en directo la semifinal del Mundial entre España y Francia, con animación desde las 18.00 horas.
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