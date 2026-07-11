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Llama la atención, 11 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • La hiperactividad de la Audiencia de Palma, que ha señalado para la semana que viene un total de 31 vistas solo de lunes a jueves
  • Que en diez minutos se agotaran ayer las entradas suplementarias puestas a la venta por la organización para las galas de inauguración y clausura del Atlántida Film Festival.
  • La sobria reforma que se ha realizado en la tienda de Massimo Dutti del Passeig del Born de Palma, ubicada en la planta baja del histórico edificio de Can Quint, que hace esquina con la calle Sant Feliu.
  • Que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, realizara ayer una visita a las obras del Baluard del Príncep, que se retomaron el pasado mes de mayo después de su interrupción en el año 2021 por la quiebra de la adjudicataria.
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