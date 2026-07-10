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Llama la atención, 10 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • El ciudadano que ayer se bañó en la nueva fuente del Parc de ses Fonts de Palma, talmente como si se encontrara en una piscina pública.
  • El enfado del alcalde de Palma, Jaime Martínez, con el Gobierno por adjudicar la gestión de los futuros alquileres de Son Busquets antes de poner un solo ladrillo en el solar.
  • Que en el barrio palmesano de El Amanecer proliferen las viviendas tradicionales de planta baja, típicas de la zona, que se estén transformando en chalés de lujo con piscina y un pequeño jardín.
  • Que el crucero Legend of the Seas, de 365 metros de eslora y propiedad de Royal Caribbean, visitara ayer por primera vez el Puerto de Palma, donde recibió la bienvenida de la Autoridad Portuaria, con la tradicional entrega de una metopa.
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