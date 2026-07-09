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Llama la atención, 9 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • Que los vecinos del barrio de sa Teulera, en Palma, denuncien la suciedad en las calles y que Emaya no les incluya en sus rutas habituales de limpieza.
  • Que un buque oceanográfico del SOCIB haya instalado esta semana en aguas del Parque Nacional de Cabrera un nodo para medir la temperatura, presión, salinidad y conductividad del mar de forma permanente.
  • Los coches que aparcan mal en la planta 0 de Son Espases y dificultan el acompañamiento y la recogida de pacientes que acuden a diario a las consultas.
  • Que la Asociación de Vecinos del Passeig Marítim ofrezca su ayuda a los vecinos de Can Pere Antoni para luchar contra el incivismo de las fiestas con música a todo volumen que se celebran hasta altas horas de la madrugada en la arena.
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