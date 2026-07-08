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Llama la atención, 8 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • Que el PSOE en el Consell de Mallorca proponga prohibir el acceso en vehículo privado a toda la Serra de Tramuntana durante la temporada alta.
  • El grafiti crítico contra el alquiler turístico que ha aparecido en la calle Hostal d’en Bauló de Palma, trasformando el título de la película de los hermanos Coen que protagonizó Javier Bardem en 2007 en No es país para viejos alquileres.
  • El varapalo del Constitucional que recibió ayer el Govern de Prohens por haberse dejado arrastrar por Vox con la derogación de la Ley de Memoria.
  • Que el Consell de Mallorca lleve dos meses de retraso en el inicio de las obras de la rotonda de la carretera de Sóller, que debían empezar en mayo.
  • Que Marta Sánchez sea la estrella del Orgullo de Inca.
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