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Llama la atención, 7 de julio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Las quejas ciudadanas por los malos olores en el entorno del Mercat de l’Olivar, sensación que aumenta con las altas temperaturas del verano.
  • Que el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, visite a las familias del municipio con un recién nacido para felicitarlas personalmente y entregarles un obsequio.
  • Que desde el inicio del mes de julio el refuerzo de los agentes de la Policía Local en la Platja de Palma se note especialmente, sobre todo durante la noche y en las calles donde se concentran los locales de ocio.
  • Que el capitán del Mallorca, Antonio Raíllo, se negara ayer a atender a los medios de comunicación tras las pruebas médicas de inicio de pretemporada a las que se sometieron los integrantes de la plantilla en la clínica Miramar.
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