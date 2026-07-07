Llama la atención, 7 de julio de 2026
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Palma
- Las quejas ciudadanas por los malos olores en el entorno del Mercat de l’Olivar, sensación que aumenta con las altas temperaturas del verano.
- Que el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, visite a las familias del municipio con un recién nacido para felicitarlas personalmente y entregarles un obsequio.
- Que desde el inicio del mes de julio el refuerzo de los agentes de la Policía Local en la Platja de Palma se note especialmente, sobre todo durante la noche y en las calles donde se concentran los locales de ocio.
- Que el capitán del Mallorca, Antonio Raíllo, se negara ayer a atender a los medios de comunicación tras las pruebas médicas de inicio de pretemporada a las que se sometieron los integrantes de la plantilla en la clínica Miramar.
- La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión
- Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17
- Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: 'Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme
- Miles de personas forman una cadena humana para protestar contra la desprotección de es Trenc
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