Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derriban Son BanyaPlan Alternativo GESACan Arabí CierrePloriferación Expedientes InstitutosEquipo Fútbol Alemán
instagramlinkedin

Llama la atención, 6 de julio de 2026

Llama la atención

Llama la atención / Redacción Digital

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

  • Que los propios organizadores de la cadena humana en es Trenc se hayan sorprendido de la multitudinaria participación en la protesta.
  • Que en el primer trimestre de 2026, según datos del Ministerio de Vivienda, en Balears las casas hayan aumentado de precio un 13,1% respecto al mismo periodo del año anterior y el valor por metro cuadrado ya sea de 3.885 euros, siendo así la segunda comunidad más cara, sólo por detrás de Madrid.
  • El emotivo concierto de cierre de gira que dio el mallorquín Rels B frente a un Metropolitano lleno.
  • Que el Real Club Náutico de Palma vaya a acometer una profunda modernización de sus instalaciones que transformará el club y garantizará su futuro después de que se haya prorrogado la concesión por un periodo de 20 años.
Llama la atención

TEMAS

  • Llama la atención
Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents