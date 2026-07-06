Llama la atención, 6 de julio de 2026
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- Que en el primer trimestre de 2026, según datos del Ministerio de Vivienda, en Balears las casas hayan aumentado de precio un 13,1% respecto al mismo periodo del año anterior y el valor por metro cuadrado ya sea de 3.885 euros, siendo así la segunda comunidad más cara, sólo por detrás de Madrid.
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- Que el Real Club Náutico de Palma vaya a acometer una profunda modernización de sus instalaciones que transformará el club y garantizará su futuro después de que se haya prorrogado la concesión por un periodo de 20 años.
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