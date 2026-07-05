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Redacción Digital

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Llama la atención, 5 de julio de 2026

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  • Que los aeropuertos de Balears vayan a operar 3.332 vuelos este primer fin de semana de julio, un 3,5% menos de los operados en esos mismos días de 2025.
  • Que el humo del incendio que se ha iniciado en La Bisbal d’Empordà, en Cataluña, ya haya llegado al cielo del nordeste de Mallorca.
  • Que la remodelación del Passeig Marítim de Palma haya sido reconocida con el Premio de Opinión Ciudad y Paisaje, en el marco de los FAD de Arquitectura e Interiorismo.
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