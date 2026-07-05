Opinión
Llama la atención, 5 de julio de 2026
- Que los aeropuertos de Balears vayan a operar 3.332 vuelos este primer fin de semana de julio, un 3,5% menos de los operados en esos mismos días de 2025.
- Que el humo del incendio que se ha iniciado en La Bisbal d’Empordà, en Cataluña, ya haya llegado al cielo del nordeste de Mallorca.
- Que la remodelación del Passeig Marítim de Palma haya sido reconocida con el Premio de Opinión Ciudad y Paisaje, en el marco de los FAD de Arquitectura e Interiorismo.
- "De cero a LaLiga": unos alemanes quieren fundar en Mallorca su propio club de fútbol con un exfutbolista como entrenador
- De un video viral de Auronplay al cine: la inspiradora historia de Manuel Cortés en '3000 al mes'
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