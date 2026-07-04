Llama la atención, 4 de julio de 2026
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Palma
- Que vecinos del Coll d’en Rabassa denuncien la presencia desde hace más de diez días en la Platja del Penyó de un contenedor repleto de restos de obra.
- Que este domingo por la tarde, en la plaza Aina Moll de Biniali, vaya a celebrarse un homenaje a la escritora e hija adoptiva de Sencelles Maria-Antònia Oliver.
- Que el actor Michael Douglas ya esté de vacaciones en Mallorca y haya subido a Instagram un vídeo grabado en la isla en el que recomienda visitar el Museu sa Bassa Blanca de Alcúdia.
- Que Hacienda ya haya devuelto 199,5 millones de euros a 277.808 contribuyentes en Balears.
- Que el Govern haya recurrido el quinto traslado de una menor migrante no acompañada.
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