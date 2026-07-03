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Llama la atención, 3 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • Que la segunda edición de la Fira del Variat, organizada por el Mercat de Pere Garau, ya tenga fecha de celebración: los próximos 26 y 27 de septiembre.
  • Que Balears esté por debajo de la ratio nacional de enfermeras, con 6,24 por cada 1.000 habitantes.
  • Que la Lletra de convit, la primera piedra del Diccionari Català-Valencià-Balear cumpla 125 años.
  • Que los Sainz (padre e hijo) hayan disfrutado en el restaurante Sa Roqueta del Portitxol antes de competir en el Gran Premio de Silverstone.
  • Que Rafel Nadal haya desvelado en una entrevista con The Wall Street Journal Magazine qué desayuna los lunes: «Normalmente como una tostada con anchoas».
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El tiempo en Santa Margalida: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

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Llama la atención, 3 de julio de 2026

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Josep Grimalt Llull

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El tiempo en Santa Eugènia: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

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El tiempo en Sant Lluís: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

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