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Llama la atención, 2 de julio de 2026

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Redacción Digital

  • Que la diseñadora mallorquina Isabel Guarch estuviera nominada a los Premios de la Academia de la Moda Española, celebrados en Madrid.
  • Que Balears haya sufrido 40 incendios hasta junio que han quemado 25,6 hectáreas, un 25,8% más.
  • Que, después de una reforma integral, el restaurante Made in China vaya a reabrir sus puertas coincidiendo con su décimo aniversario.
  • Que el agua de sa Riera vuelva a lucir transparente una vez retirados los lodos y residuos.
  • Que un sacerdote venezolano recoja en Palma ayuda para los damnificados por los terremotos habilitando un punto de recogida humanitaria en la plaza de España este mismo viernes que estará abierto entre las 9 y las 20 horas.
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