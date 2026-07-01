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Llama la atención, 1 de julio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que el supermercado asiático que vende productos que se han viralizado en Tik Tok haya abierto una segunda tienda en Palma.
  • Que, después de más de diez años, el Consell presente este miércoles la restauración del Betlem de la Sang.
  • Que Vicente Grande y Matthias Kühn vuelvan a estar presentes en la lista de grandes morosos.
  • Que la figura de Sant Pere que salió en procesión en el Port d’Alcúdia necesite una restauración.
  • Que el pasado sábado se fuera la luz en Génova y muchos restaurantes tuvieran que parar el servicio.
  • Que hayan liberado 268 ejemplares de ferreret en la Serra de Tramuntana.
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